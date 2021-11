La Conmebol supprime la règle du but à l'extérieur

A l'instar de l'UEFA, la Conmebol a également indiqué, ce jeudi, qu'elle avait décidé de supprimer la règle du but à l'extérieur dans l'ensemble de ses compétitions. Une mesure déjà en vigueur cette saison dans toutes les compétitions dirigées par l'UEFA.

Même son de cloche donc pour la confédération sud-américaine. Dès 2022, à l'occasion de la Copa Libertadores, équivalent de la Ligue des champions dans le continent, et pour la Copa Sudamericana, équivalent de la Ligue Europa, le but à l'extérieur n'aura plus l'influence connue jusqu'à présent.