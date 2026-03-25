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Serie A

L’Inter Milan veut recruter Manu Koné

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Manu Koné avec les Bleus @Maxppp

Déjà l’été dernier, l’Inter Milan avait tenté sa chance, refroidi par les exigences d’une AS Roma qui ne voulait pas céder son milieu de terrain français. Selon La Gazzetta dello Sport, le club lombard repartira à l’assaut lors du prochain mercato estival, puisque tout le monde au sein du club est aligné sur le choix Manu Koné. Le joueur de 24 ans épate la Serie A et présente un profil qui plaît à une Inter en quête de régénération de son entrejeu.

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Le journal italien que l’Inter est prête à mettre la main à la poche pour Koné, sous contrat jusqu’en 2029 avec la Roma. L’offre intériste pourrait grimper à 50 M€ avec bonus, soit la plus grosse somme déboursée par les Nerazzurri depuis le recrutement d’Achraf Hakimi en 2020 ! Pas sûr pour autant que cela suffira aux dirigeants romains, en position de force dans le dossier Koné, avec la perspective d’un Mondial 2026 où le joueur pourrait prendre encore plus de valeur.

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