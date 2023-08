FC Barcelone : Joan Laporta prêt à faire un sacrifice fou pour sauver le club

La suite après cette publicité

Alors que le mercato d’été ferme ses portes vendredi soir, de nombreuses équipes font le maximum pour peaufiner leur effectif respectif. A Barcelone, l’été a été plutôt mouvementé avec les départs de cadres tels que Ousmane Dembélé (PSG), Jordi Alba (Inter Miami), Franck Kessié (Al-Ahli), Samuel Umtiti (LOSC) et Sergio Busquets (Inter Miami) mais aussi les arrivées de nouveaux joueurs comme Oriol Romeu (Girona), Ilkay Gündogan (Manchester City) et Iñigo Martínez (Athletic). Mais un ultime dossier doit encore être verrouillé par la direction catalane dans les dernières heures du marché estival : la signature du latéral portugais João Cancelo.

En effet, selon les dernières indiscrétions du Carrusel Deportivo de la Cadena SER, les Blaugranas et les Skyblues sont d’ailleurs en train de se mettre d’accord sur le prêt avec une option d’achat de 25 millions d’euros intégrée pour finaliser l’arrivée de João Cancelo à Barcelone. Cette option pourrait d’ailleurs être obligatoire si les Catalans atteignent les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Enfin, la grande majorité des émoluments de l’ailier portugais serait payée par les Culés tandis que les Cityzens en paieraient une plus petite partie. Mais en filigrane de ce mercato, le FC Barcelone doit encore gommer certains soucis financiers qui handicapent la situation du club catalan.

20 millions de sa poche !

Le FC Barcelone attend de recevoir 40 millions d’euros du fonds allemand Libero Football Finance et parmi ceux-ci, 20 doivent être payés au plus tard ce jeudi 31 août, comme stipulé dans le contrat. Et selon les informations du journal catalan Sport, les 20 millions d’euros attendus seront alloués directement aux inscriptions encore en attente mais aussi à la finalisation du transfert de João Cancelo. Mais si ce montant finissait par ne pas arriver ou s’il ne suffisait pas pour réaliser toutes ces opérations, le club barcelonais cherche une alternative pour régler le souci avant la date limite. Et toujours d’après les indiscrétions de Sport, le président du FC Barcelone Joan Laporta et le directeur général Ferran Olivé i Cànovas se disent prêts à investir de leur propre poche.

Si l’argent de Libero Football Finance n’arrive pas à temps, la garantie personnalisée de Laporta et Olivé devrait couvrir la totalité des opérations et atteindre pratiquement 30 millions d’euros. Bien que d’autres alternatives aient été étudiées - on parlait d’un groupe d’investissement américain - la garantie personnelle serait dès maintenant, trois jours avant la clôture du marché des transferts, la plus opérationnelle. Pour rappel, le 28 août 2022, le président et le trésorier du club garantissaient 11 millions d’euros pour pouvoir inscrire Jules Koundé en Liga, ce ne serait donc pas la première fois que la direction mette ses propres pécules pour éclaircir un peu plus la situation des Blaugrana.