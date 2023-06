Kylian Mbappé affole sérieusement le vestiaire du Real Madrid

La suite après cette publicité

Le feuilleton de l’été. Depuis lundi, la saga Kylian Mbappé est repartie de plus belle. Pourtant, tout s’était plus ou moins calmé ces derniers mois. Le joueur de 24 ans avait même profité de sa présence lors des Trophées UNFP pour annoncer qu’il serait encore au Paris Saint-Germain en 2023-24. Ce qui était plus ou moins attendu avec le départ de Lionel Messi et celui espéré de Neymar. Au centre du projet, KM7 allait pouvoir prendre encore plus la lumière et de poids au sein du vestiaire. Mais tout a basculé il y a quelques jours.

Un nouveau feuilleton Mbappé

Tout est parti de Madrid où Karim Benzema a annoncé son départ à la surprise générale. Les Merengues ont dû se mettre en quête d’un nouveau numéro 9. Les noms de Kai Havertz et Harry Kane sont rapidement sortis du chapeau. Celui de Mbappé aussi, mais plutôt pour 2024. Ce qu’a plus ou moins confirmé Florentino Pérez le week-end dernier en annonçant qu’il recruterait le Français, mais pas cet été. Finalement, il pourrait parvenir à ses fins car lundi, le PSG a ouvert la porte à un départ de l’international tricolore. Le club de la capitale a reçu une lettre de l’attaquant dans laquelle il annonce qu’il ne prolongera pas au-delà de 2024.

Une trahison pour Paris, qui discutait prolongation avec son clan. Ce que réfute le joueur né en 98. Les deux parties se rendent coup pour coup par médias interposés. Malgré de nouveaux échanges mardi, la tension est palpable. Le PSG veut qu’il prolonge son bail, sinon il sera vendu cet été. Et alors que la presse ibérique avait révélé que Nasser Al-Khelaïfi ne voulait pas le vendre au Real Madrid, la donne aurait changé. Paris acceptera la meilleure proposition. L’Equipe a ainsi révélé que Madrid était prêt à mettre 200 millions d’euros.

Le vestiaire madrilène est chaud pour l’accueillir

De l’autre côté des Pyrénées, on persiste en assurant que le président de la Casa Blanca ne sortira pas un euro et le récupérera libre. En 2023 ou en 2024, Mbappé pourrait donc rejoindre Madrid. Là-bas, le vestiaire suit de près ce nouveau feuilleton. Les joueurs attendent de savoir qui compensera le départ de Karim Benzema, si important pour l’attaque ces dernières années. Relevo parle d’excitation de la part des joueurs concernant Kylian Mbappé. Le média ibérique évoque même une "campagne" du vestiaire pour attirer le champion du monde 2018.

Dans la presse, plusieurs joueurs ont déclaré leur flamme au Français d’ailleurs. Son compatriote Eduardo Camavinga a confié : «je serais très heureux s’il venait au Real Madrid. On fait des blagues, mais entre lui et moi. On rigole beaucoup dans le groupe. (…) Ce sont des choix de carrière. À partir du moment où il est capitaine, il peut jouer où il veut. Je pense que vous le savez tous, c’est un grand joueur. Tout le monde veut avoir Kylian dans son équipe. Après il a fait son choix donc il faut le respecter.» Nouveau capitaine du Real Madrid, Nacho a également validé cette piste dans l’émission El Chiringuito.

On attend KM7 en 2023 ou 2024

«Si cela ne tenait qu’à moi, je le ferais venir cet été, logiquement. Des joueurs importants comme Karim nous ont quittés et nous avons besoin de buts. (…) Harry Kane s’intégrerait parfaitement cet été et Kylian Mbappé viendrait le suivant», estime malgré tout l’Espagnol. Le dernier à avoir évoqué KM7 est Rodrygo. «À quel point est-ce excitant de jouer avec lui ? De 1 à 10, 10. C’est un phénomène et l’un des meilleurs joueurs du monde. (…) La signature de Mbappé me ferait très plaisir. Plus tôt il viendrait, mieux ce serait. On a besoin d’un joueur à ce poste, et encore plus maintenant sans Karim. Il nous aiderait beaucoup».

Mais il a toutefois ajouté : «il a un contrat à Paris et il faut le respecter. Si ce n’est pas lui, il y a d’autres joueurs. Florentino Pérez et Carlo Ancelotti doivent décider. Ils doivent se parler et voir ce qui est le mieux.» Relevo ajoute que d’autres joueurs verraient d’un bon œil la venue du crack de Bondy. Thibaut Courtois, Aurélien Tchouameni ou encore Vinicius Junior, que KM7 a soutenu face au racisme; en font partie. Que ce soit cet été ou bien le prochain, le vestiaire madrilène semble déjà prêt à dérouler le tapis rouge à Kylian Mbappé.