OM : Pablo Longoria attaqué par un deuxième syndicat d’arbitre après ses propos

Depuis son craquage lors de la rencontre entre Auxerre et l’Olympique de Marseille, le président de l’OM Pablo Longoria est emprisonné dans l’oeil du cyclone. Si le dirigeant olympien a tenté de se justifier et de s’excuser, ses propos ne sont pas passés auprès des différents syndicats d’arbitre de Ligue 1. Quelques jours après la condamnation des termes employés par Longoria de la part du SAFE, c’est l’UNAF, second grand syndicat des arbitres français qui s’est indigné face aux critiques.

«Notre UNAF tient à renouveler tout son soutien à Jérémy Stinat et condamne fermement toutes les exactions ou autres incidents dont lui et sa famille font hélas l’objet. Elle témoigne également sa solidarité à la démarche entreprise par l’ensemble des arbitres du secteur Professionnel de poursuivre en justice le Président de l’Olympique de Marseille pour diffamation», s’est exprimé l’UNAF par l’intermédiaire de son comité directeur.