MHSC : Laurent Nicollin défend Jean-Michel Aulas

Depuis le 30 avril dernier et la décision de la LFP d'arrêter la Ligue 1 et la Ligue 2 en raison de la pandémie de coronavirus, les présidents de clubs, comme Jean-Michel Aulas (OL) ou encore Bernard Joannin (Amiens), se sentant lésés ont multiplié les sorties médiatiques afin de faire entendre leur colère à ce sujet. Laurent Nicollin, le président du MHSC (qui a terminé 8e de L1), a de nouveau pris la parole à ce sujet après avoir taclé le comportement de certains de ses homologues, et a notamment défendu le très controversé JMA.

«Une décision a été prise. Peut-être pas la meilleure, mais la moins pire. Ça plait ou ça ne plait pas. On peut ressasser, je préfère partir sur autre chose et avancer ! Je compatis plus avec Amiens et Toulouse. Les autres : 7e, etc... Il y aura toujours quelqu’un qui va dire "on aurait gagné les 10 derniers matches". On peut les perdre aussi. Ça ne sert à rien de spéculer là-dessus. Jean-Michel Aulas défend son club. Je ne suis pas juge. J’ai une profonde estime pour lui. C’est depuis 30 ans l’un si ce n’est le meilleur dirigeant. J’ai trop de respect pour lui pour pouvoir critiquer», a ainsi lâché le patron de Montpellier au micro de RTL ce samedi.