Santos : Neymar s’est excusé auprès de Robinho Jr
Le calme est revenu à Santos. Deux jours après l’altercation qui opposait Neymar à Robinho Jr lors d’un entraînement — durant lequel l’attaquant de 34 ans aurait giflé le joueur de 18 ans — tout semble finalement réglé. En effet, dans la nuit de mardi à mercredi, les coéquipiers de la star sud-américaine ont été accrochés par le Deportivo Recoleta lors du 4e tour d’une compétition continentale (1-1). Neymar a marqué le seul but pour les siens et à la fin la rencontre, il a voulu présenter ses excuses.
« J’ai surréagi, j’ai fini par perdre mon sang-froid. Je me suis excusé devant tout le monde, lui aussi, et on pensait que c’était fini, mais voilà qu’arrive une autre bombe » a-t-il indiqué en zone mixte, déclarant qu’une procédure judiciaire serait engagée par les avocats de Robinho Jr. Cependant, la pépite a aussitôt apaisé les tensions pour ne pas aller plus loin. « Cette situation m’a beaucoup affecté, car c’est mon idole, je l’admire depuis tout petit. C’était un coup de colère de ma part. Cela n’aurait pas dû être médiatisé ».
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