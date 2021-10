Ligue 2 : Toulouse humilie l'AJ Auxerre

Ce choc de cette 12e journée de Ligue 2 entre Toulouse et Auxerre a rapidement tourné à l'humiliation. Le Téfécé s'est largement imposé 6-0 et en profite pour prendre le large en tête du championnat. En attendant le déplacement Sochaux à Rodez en fin de journée, les Violets prennent quatre points d'avance sur les hommes d'Omar Daf.

Les locaux ont de suite pris les devants dans ce match grâce à deux buts signés Healey (4e) et Ratao (7e). Mvoué (24e) et Ratao (46e) une seconde fois enfonçaient des Auxerrois en perdition, et réduits à dix suite à l'expulsion de Dugimont (49e). Healey y allait de son doublé (72e) avant la conclusion de Nicolaisen (84e). Avec cette lourde défaite, l'AJA tombe du podium et redescend à la 4e place.

