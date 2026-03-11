Qatar : le championnat reprend après les tensions au Moyen-Orient

Après plusieurs jours d’attentes, la Qatar Stars League est de retour. En effet, la première division qatarienne reprendra officiellement ce jeudi, après une suspension temporaire provoquée par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Pour rappel, la 18e journée, initialement programmée pour le 5 mars, avait été reportée par mesure de précaution alors que plusieurs pays de la région faisaient face à des problèmes sécuritaires. À l’heure actuelle, les autorités sportives locales donnent finalement leur feu vert à la reprise, après avoir travaillé en étroite coordination avec les organismes de sécurité. L’objectif principal étant de garantir la protection des joueurs, des staffs et des supporters. Par ailleurs, les matchs reportés de la 17e journée entre Al-Shamal (3e) et Qatar SC (5e), ainsi qu’entre Al-Arabi (6e) et Al-Sailiya (10e), initialement prévus le 28 février, ont été reprogrammés au 7 avril prochain.

Une bonne nouvelle pour le pays, qui a bien évidemment été notifié par le directeur général de la ligue, Hani Ballan, assurant ainsi que la sécurité restait la priorité absolue. « Ce sont des temps difficiles et sans précédent pour notre pays. Nous sommes reconnaissants de vivre dans l’un des pays les plus sûrs au monde, où des systèmes solides sont en place pour nous protéger dans des situations comme celle-ci. La sécurité de nos joueurs, entraîneurs, dirigeants, équipes médicales et personnel opérationnel demeure notre priorité absolue. Rien ne sera jamais autorisé à compromettre leur bien-être. Nous sommes heureux de reprendre les matchs de notre championnat, en suivant des protocoles de sécurité stricts, car cela marque une étape importante vers un retour complet à la normalité, tout en continuant à respecter toutes les mesures de sécurité nécessaires. La vie revient progressivement à la normale et nous restons en étroite coordination avec les autorités compétentes afin de garantir que les normes de sécurité les plus élevées soient maintenues à tout moment. Nous adressons nos vœux de paix et de compassion à la région et au monde entier ».