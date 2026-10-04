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Équipe de France : Zinédine Zidane est fan du jeu du PSG

Par Chemssdine Belgacem
1 min.

Depuis deux ans, le PSG est sûrement la meilleure équipe du monde. Vainqueur à deux reprises de la Ligue des Champions, le club de la capitale brille et ne laisse que des miettes à la concurrence. Forcément, une telle hégémonie suscite le respect. Ce dimanche, Zinedine Zidane a été interrogé sur son regard envers le club parisien. Et le natif de Marseille a expliqué qu’il s’agissait d’une équipe de laquelle il s’inspirait pour son Equipe de France :

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«Beaucoup, oui. C’est une équipe qui entreprend, qui va très haut pour chercher son adversaire. Elle veut avoir le ballon et pas courir derrière. J’étais meneur de jeu, j’aimais avoir le ballon. Nous, on ne veut pas avoir qu’une possession stérile mais être capable d’accélérer dans les derniers mètres. Cela va venir.»

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