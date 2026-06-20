Le Real Madrid sort du silence sur le cas Michael Olise !

Il est possiblement le joueur le plus courtisé de la planète à ce jour. Après une saison formidable réalisée sous les couleurs du Bayern Munich (52 matchs, 22 buts, 31 passes décisives), Michael Olise fait aujourd’hui tourner la tête de tous les géants d’Europe. En Angleterre, tous rêvent de rapatrier le natif de Londres, tandis qu’en France, le Paris Saint-Germain aimerait secrètement en faire l’un des nouveaux visages de son équipe. Un intérêt également partagé par le Real Madrid si l’on en croit la presse espagnole.

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Après avoir nourri de nombreux fantasmes, comme celui d’être le fameux "joueur à 150 millions d’euros" désiré par Florentino Perez (qui n’était autre que Julian Alvarez), Michael Olise allait-il faire l’objet d’une offre record dans l’histoire du club merengue ? Ces derniers jours, Marca indiquait qu’une offre supérieure à 200 millions d’euros était à l’étude pour l’international tricolore de 24 ans (18 matchs, 7 buts). On parlait là d’un tarif bien supérieur au montant déboursé pour Jude Bellingham, joueur le plus cher acheté par le Real Madrid à ce jour (127 M€). Face à la portée prise par l’information, le club merengue est sorti du silence ce samedi, niant en bloc toutes ces rumeurs.

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Le Real Madrid dément toute prise de contact avec Olise et son entourage

«En réponse aux informations parues dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour le joueur du Bayern Munich, Michael Olise, le Real Madrid CF tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, direct ou indirect, avec ledit joueur, ses représentants ou toute personne de son entourage. Le Real Madrid souhaite également souligner l’excellente relation institutionnelle qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec lequel il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la propagation de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité.

Les deux clubs ont toujours entretenu une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, ce qui se reflète notamment dans la conviction partagée que tout intérêt potentiel pour un joueur appartenant à l’autre club doit d’abord être traité entre les deux entités, conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont historiquement régi les relations entre le Bayern Munich et le Real Madrid.» Véritable démenti ou manoeuvre d’intox ? Les prochaines semaines devraient nous en dire davantage.