Serie A : le calendrier de la saison 2022-2023 dévoilé

Après la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga ou encore la Liga, c'est au tour de la Serie A de dévoiler, ce vendredi, son calendrier 2022-2023. Pour la première journée, l'AC Milan, champion en titre, débutera à domicile contre l'Udinese. Dauphin de son éternel rival la saison dernière, l'Inter Milan se déplacera chez le promu Lecce, champion de Serie B. De son côté, la Juventus recevra Sassuolo tandis que Monza, le club de Silvio Berlusconi, accueillera le Torino.

À noter par ailleurs que les deux premiers du dernier exercice, l'AC Milan et l'Inter, croiseront le fer dès la 5ème journée, puis lors de la 21ème. Autre journée à ne pas manquer, la 13ème avec un très alléchant Juventus-Inter Milan et une opposition qui promet entre Naples et l'AS Roma.

Le programme complet de la 1re journée