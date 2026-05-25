CdM 2026, Espagne : la réaction euphorique de Gavi après sa convocation

Sélectionné malgré une très lourde blessure en début de saison, Gavi n’aura disputé que 13 matchs avec le FC Barcelone, dont seulement 8 en tant que titulaire. Un choix fort assumé par le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente, qui a misé sur lui malgré tout. Le jeune joueur de 21 ans a semblé très heureux de la bonne nouvelle, comme l’a publié Lamine Yamal en story.

La suite après cette publicité

Le milieu de terrain blaugrana sera entouré de plusieurs de ses coéquipiers en club : Eric García, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal, Joan García et Ferran Torres, sans oublier son duo habituel avec Pedri. En revanche, Luis de la Fuente n’a convoqué aucun joueur du Real Madrid, une décision forte qui risque de faire débat en Espagne.