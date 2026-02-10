L’OM négocie le départ de Roberto De Zerbi

La situation est de moins en moins tenable pour Roberto De Zerbi. Il y a certes eu la qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France contre un faible Stade Rennais (3-0) mais l’élimination rocambolesque en Ligue des Champions après une prestation indigne à Bruges (3-0), plus le nul au PFC (2-2) et enfin cette très lourde défaite face au PSG (5-0, la pire dans l’histoire d’un Classique) ont terni le restant de crédit de l’Italien.

Ce dernier est apparu particulièrement marqué à sa sortie du Parc des Princes. «Je n’ai pas d’explication, je n’ai pas d’explication. C’est le plus grand problème du moment. Avant le coup d’envoi, je ne sais toujours pas quelle équipe je vais voir», expliquait-il au diffuseur. Pour certains observateurs et même des personnes à l’intérieur du club, c’est l’humiliation de trop. Le technicien avait de lui-même reconnu qu’une discussion devait s’engager.

Le départ de Roberto De Zerbi acté

«J’en parlerai avec Pablo Longoria et Mehdi Benatia pour comprendre ce qu’on peut faire». Cet échange a eu lieu, alors que l’entraîneur a dirigé la séance comme si de rien n’était ce mardi. Selon nos informations, on se dirige vers la fin de l’aventure De Zerbi à l’OM. Des négociations ont démarré pour mettre fin à son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2027. Selon toute vraisemblance, il ne devrait pas être sur le banc du Vélodrome samedi prochain pour la réception de Strasbourg (17h).

L’ancien de Brighton estime ne plus avoir les ressources comme l’a rapporté de son côté RMC. À sa place, on retrouverait un entraîneur intérimaire ou plutôt un duo d’entraîneurs intérimaires puisque le tandem Romain Ferrier-Pancho Abardonado tient la corde. Le premier est l’actuel coach de la réserve et le second éternel adjoint très respecté, et survivant de tous les staffs techniques récents de l’OM. Il avait d’ailleurs dirigé l’équipe première quelques jours entre la fin de Marcelino et le début de Gattuso. On devrait en savoir plus ce mercredi…