Le Real Madrid s’attend à des sifflets pour Vinícius Jr contre le Real Betis

Le Real Madrid aborde le premier match de l’année 2026 face au Real Betis avec une certaine appréhension concernant l’accueil réservé à "Vini" au Santiago Bernabéu. Après les huées qui l’avaient visé lors du dernier match à domicile contre Séville, le club redoute que le Brésilien, en pleine négociation pour prolonger son contrat, ne soit de nouveau critiqué par les supporters d’après la Cadena SER. Le club souligne qu’il est compréhensible que des huées se produisent, mais estime qu’à ce stade de la saison et dans cette période de reconstruction, il serait malvenu que Vinícius Júnior soit ciblé dès le coup d’envoi.

L’absence de Kylian Mbappé, blessé au genou gauche, place Vinícius sous les projecteurs et fait peser sur lui une responsabilité accrue. Tous les regards seront tournés vers le Brésilien de 25 ans, qui dispose d’une occasion en or pour se relancer et apaiser les tensions avec le public. Pour le club comme pour les supporters, ce match constitue un test important pour mesurer l’implication de Vinícius Júnior et sa capacité à répondre aux attentes dans cette phase délicate de la saison, au même titre que Bellingham et Rodrygo qui devront répondre présents.