CdM 2026 : Christophe Dugarry s’enflamme pour les Bleus

Après les deux victoires convaincantes de l’Équipe de France face au Brésil (1-2) et à la Colombie (1-3), Christophe Dugarry s’est montré particulièrement enthousiaste dans l’émission Rothen s’enflamme. À un peu plus de deux mois de la Coupe du Monde 2026, l’ancien Champion du Monde 1998 estime que les Bleus envoient des signaux très positifs. S’il assume pleinement son enthousiasme — affirmant avoir « envie de s’enflammer » : « moi j’y crois, sincèrement, j’y crois de plus en plus. Si on devait s’inquiéter de cette équipe de France, que faudrait-il dire du Brésil ou de la Colombie? Parce que pour le coup, eux étaient catastrophiques. »

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IL a même ajouté : « je pense que l’on a les meilleurs joueurs. Ce que l’on n’avait pas de meilleur, c’est au niveau du collectif. Je pense qu’au niveau du collectif, on pouvait s’améliorer… Et là, ces individualités commencent à trouver une forme d’alchimie, il y a un plaisir qui se dégage à les voir jouer, à les voir jouer ensemble et courir ensemble. Il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de jaillir de cette équipe et qui est super intéressant et donne vraiment beaucoup d’optimisme ».