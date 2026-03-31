CdM 2026 : Christophe Dugarry s’enflamme pour les Bleus
Après les deux victoires convaincantes de l’Équipe de France face au Brésil (1-2) et à la Colombie (1-3), Christophe Dugarry s’est montré particulièrement enthousiaste dans l’émission Rothen s’enflamme. À un peu plus de deux mois de la Coupe du Monde 2026, l’ancien Champion du Monde 1998 estime que les Bleus envoient des signaux très positifs. S’il assume pleinement son enthousiasme — affirmant avoir « envie de s’enflammer » : « moi j’y crois, sincèrement, j’y crois de plus en plus. Si on devait s’inquiéter de cette équipe de France, que faudrait-il dire du Brésil ou de la Colombie? Parce que pour le coup, eux étaient catastrophiques. »
IL a même ajouté : « je pense que l’on a les meilleurs joueurs. Ce que l’on n’avait pas de meilleur, c’est au niveau du collectif. Je pense qu’au niveau du collectif, on pouvait s’améliorer… Et là, ces individualités commencent à trouver une forme d’alchimie, il y a un plaisir qui se dégage à les voir jouer, à les voir jouer ensemble et courir ensemble. Il y a vraiment quelque chose de fort qui est en train de jaillir de cette équipe et qui est super intéressant et donne vraiment beaucoup d’optimisme ».
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Pays-Bas, van der Vaart : «tous les Marocains qui ne sont pas assez bons ici vont jouer pour le Maroc»
Explorer