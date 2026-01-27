Un ancien de Ligue 1 va débarquer à Nantes

À une semaine de la clôture du mercato, le FC Nantes va officialiser sa 5e recrue de l’hiver avec l’arrivée de Frédéric Guilbert, libre depuis sa résiliation avec Lecce. L’ancien Strasbourgeois de 31 ans, latéral droit, est attendu ce mardi 27 janvier pour passer sa visite médicale et signer son contrat jusqu’à la fin de la saison d’après Ouest-France. Guilbert n’a pas été utilisé par Lecce depuis l’été dernier, après avoir disputé 31 matches en Serie A lors de la saison précédente.

Le club nantais, 16e et barragiste en Ligue 1, ne compte pas s’arrêter là. Un milieu de terrain pourrait encore rejoindre l’effectif, avec Mohamed Kaba (24 ans, Lecce) en pole position pour un prêt avec option d’achat. Par ailleurs, un attaquant est attendu pour renforcer le secteur offensif, à noter que le dossier de Zakaria Aboukhlal étant définitivement abandonné. L’ensemble de ces mouvements pourrait se concrétiser avant le 2 février, date de la fin du mercato.