Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Un ancien de Ligue 1 va débarquer à Nantes

Par Allan Brevi
1 min.
Frédéric Guilbert @Maxppp

À une semaine de la clôture du mercato, le FC Nantes va officialiser sa 5e recrue de l’hiver avec l’arrivée de Frédéric Guilbert, libre depuis sa résiliation avec Lecce. L’ancien Strasbourgeois de 31 ans, latéral droit, est attendu ce mardi 27 janvier pour passer sa visite médicale et signer son contrat jusqu’à la fin de la saison d’après Ouest-France. Guilbert n’a pas été utilisé par Lecce depuis l’été dernier, après avoir disputé 31 matches en Serie A lors de la saison précédente.

La suite après cette publicité

Le club nantais, 16e et barragiste en Ligue 1, ne compte pas s’arrêter là. Un milieu de terrain pourrait encore rejoindre l’effectif, avec Mohamed Kaba (24 ans, Lecce) en pole position pour un prêt avec option d’achat. Par ailleurs, un attaquant est attendu pour renforcer le secteur offensif, à noter que le dossier de Zakaria Aboukhlal étant définitivement abandonné. L’ensemble de ces mouvements pourrait se concrétiser avant le 2 février, date de la fin du mercato.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Nantes
Mohamed Kaba
Frédéric Guilbert
Zakaria Aboukhlal

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Nantes Logo Nantes
Mohamed Kaba Mohamed Kaba
Frédéric Guilbert Frédéric Guilbert
Zakaria Aboukhlal Zakaria Aboukhlal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier