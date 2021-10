Espagne - France : les compositions probables

La suite après cette publicité

Deux ans après la victoire du Portugal contre les Pays-Bas en finale (1-0), l'Espagne et la France vont se défier ce dimanche soir à San Siro (Milan, Italie) en finale de la Ligue des Nations 2021. Après sa belle victoire contre l'Italie (2-1), qui était à domicile, la Roja de Luis Enrique espère enfin soulever un titre, elle qui attend ça depuis 2012 et son fameux triplé (Euro en 2008 et 2012, Coupe du Monde en 2010). De leur côté, les Bleus, tombeurs de la Belgique jeudi (3-2), veulent glaner un trophée trois ans après leur sacre mondial en Russie.

Après leur belle victoire respective dans la semaine, les deux sélectionneurs Luis Enrique et Didier Deschamps vont normalement repartir sur les mêmes bases pour ce choc en finale. Concernant l'Espagne, le technicien de 51 ans va tout simplement aligner le même onze de départ que face à la Nazionale, avec pour commencer Unai Simon dans les cages. La défense sera elle composée d'Azpilicueta, de l'ancien international Espoirs français Laporte, de Pau Torres et enfin de Marcos Alonso. Dans l'entrejeu, l'ancien coach du Barça s'appuiera encore sur sa pépite Gavi aux côtés de Busquets et Koke.

Tchouaméni pour remplacer Rabiot ?

Pour l'animation offensive, Pablo Sarabia et Oyarzabal, élu homme du match par notre rédaction mercredi soir, débuteront. Un temps incertain suite à une blessure à la cheville, le joueur de Manchester City Ferran Torres, sera également de la partie. Du côté de l'équipe de France, Didier Deschamps va normalement conserver son 3-4-1-2 avec Lloris dans le but et une charnière centrale avec Koundé, Varane et Kimpembe plutôt que Lucas Hernandez. Avec l'absence de Rabiot, positif au Covid-19, Tchouaméni est pressenti pour démarrer à côté de Pogba. Pavard et Théo Hernandez garderont eux les rôles de piston.

Le trio magique, composé de Griezmann, Mbappé et Benzema, sera, sauf énorme surprise de dernière minute, bien présent en attaque pour tenter de faire trembler les filets espagnols. Jeudi soir contre les Diables Rouges, les deux derniers cités avaient relancé les Bleus, KB9 transformant notamment un penalty obtenu par «Grizou». Les supporters tricolores espèrent donc que les trois joueurs seront encore décisifs, tout comme Théo Hernandez. Car il y a un trophée à aller chercher au bout de ces 90 minutes, voire 120 minutes.