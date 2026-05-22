Pagis, Kouassi, Avom… les annonces fortes de Loïc Féry sur le mercato de Lorient

Attraction de cette dernière saison de Ligue 1, Lorient ne va pas revoir ses ambitions à la baisse. Après une très belle 9e place obtenue en championnat, les Merlus veulent confirmer qu’ils n’étaient pas un simple effet de mode. On devrait toutefois s’attendre à pas mal de mouvements, puisque plusieurs éléments forts sont aujourd’hui annoncés sur le départ. En plus du coach Pantaloni, qui quitte le club après des négociations sans issue, Bamba Dieng part lui aussi librement comme nous vous le révélions.

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Auteur de 10 buts en L1, le co-meilleur buteur lorientais de la saison devrait voir son partenaire Pablo Pagis plier bagage également. «Jouer l’Europe, c’est notamment quelque chose qui m’attire, c’est incroyable pour un joueur. À Lens ou Rennes, par exemple ? Ça pourrait matcher », confiait à Ouest-France celui qui reste lié aux Merlus jusqu’en 2027. Si son président Loïc Féry n’est pas contre l’idée d’un départ, il attend que les prétendants mettent la main à la poche pour le pur produit breton.

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Pas moins de 20 M€ pour Pagis, une bonne dizaine pour Avom

«J’ai entendu beaucoup de chiffres circuler autour de Pablo (Pagis). Aujourd’hui, un attaquant de son âge avec les résultats qu’il a eus, ce n’est pas des petits transferts. Quand je lis Pablo Pagis va partir pour dix millions d’euros, je peux rassurer tout le monde : il ne partira pas pour cette somme mais bien pour 20 millions ou plus», promet le boss de Lorient à Ouest-France. Concernant la révélation Arthur Avom (21 ans), arrivé en 2024 en provenance du Fauve Azur Elite (Cameroun), Féry entend réaliser une juteuse plus-value dessus : «c’est un joueur qui a passé des paliers chez nous et qui a des sollicitations de différents clubs (…) S’il y a départ, ça ne sera pas pour une offrette ou pour 10-12 millions d’euros.»

Quid du prometteur Arsène Kouassi, arrivé d’Ajaccio l’été dernier et auteur de 2 buts et 7 passes décisives pour sa première saison de Ligue 1 ? Nous vous révélions récemment des intérêts de Leverkusen, Francfort, Stuttgart, l’AS Roma ou encore Strasbourg pour le piston gauche de 21 ans. Mais le président lorientais n’a nullement l’intention de laisser partir son joueur, pas plus que Noah Cadiou au milieu de terrain : «ils sont arrivés la saison dernière et sont devenus des tauliers. On a l’impression qu’ils sont là depuis une éternité. Il y a des joueurs qui sont déclarés intransférables, et notamment les joueurs qui sont arrivés l‘an dernier.» Lorient s’est aussi activé pour prolonger Talbi, et plusieurs jeunes joueurs devraient débarquer au cours de l’été. Des départs sont également attendus, même si Lorient n’est pas dans "l’obligation de vendre". Le budget du club devrait se stabiliser autour de 60 millions d’euros.