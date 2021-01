Rayo Vallecano : le club va répondre aux joueurs

Dans une période trouble et usante pour les équipes professionnelles, les joueurs du Rayo Vallecano avaient décidé de tirer la sonnette d’alarme. En cause notamment les deux reports consécutifs du match contre Elche en raison des conditions météorologiques. Mais pas que.

Dans une lettre dévoilée par Marca, l’équipe a dénoncé certains problèmes de logistiques et de comportements. On y apprend que ce samedi à 14 heures, les joueurs ignoraient toujours où et quand le match de Coupe du Roi contre Elche serait joué (il s’est finalement joué huit heures plus tard). Dans cette lettre, les joueurs dénoncent également des retards et le non-paiement des salaires. Ils assurent aussi que «certaines actions» du club vont à l'encontre des mesures contre le COVID-19 et que, pour cette raison, il y a eu plusieurs cas. Le 8 janvier dernier notamment, le club avait forcé pour que l'équipe se rende à Miranda de Ebro pour jouer contre Mirandés, alors que les autorités avaient demandé de ne pas bouger à cause de la tempête de neige. Les joueurs ont été bloqués dans le bus pendant 5 heures, sans les mesures d'isolement appropriées et sans boissons, ni nourriture. Dans la tourmente, le club a déclaré hier vouloir répondre aux revendications de ses joueurs..