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Real Madrid : Endrick va faire une victime

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Endrick à l'OL @Maxppp

Prêté pour six mois à l’Olympique Lyonnais, Endrick (19 ans) va faire son retour au Real Madrid cet été 2026. Ce, même si des clubs poussent en coulisses pour le recruter, à l’image d’Arsenal. Mais Florentino Pérez veut rapatrier son jeune talent brésilien. Le boss de la Casa Blanca est d’ailleurs prêt à sacrifier un joueur pour laisser de l’espace à Endrick.

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La Cadena SER assure que le Real Madrid souhaite faire partir Gonzalo Garcia cet été 2026, idéalement sous la forme d’un transfert. Hier, AS évoquait un prix de départ de 60 M€. Contrairement à cet hiver, où il avait été préféré à Endrick, le buteur espagnol ne sera pas retenu. En plus d’Endrick, la radio espagnole ajoute que les Madrilènes veulent recruter un défenseur et un milieu de terrain de renom.

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