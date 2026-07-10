Randal Kolo Muani, Emiliano Martinez… le mercato de la Juventus tourne au fiasco

À trois jours de la reprise de l’entraînement, le chantier n’a pas encore avancé à la Juventus. Malgré l’arrivée de Giovanni Carnevali à la tête du projet sportif et la volonté de Luciano Spalletti d’accélérer le mercato ces derniers jours, les Bianconeri n’ont toujours pas bouclé les deux dossiers jugés prioritaires : celui d’un gardien de but et celui d’un avant-centre. Une réunion entre Carnevali, le directeur technique Frédéric Massara et le technicien italien a permis de faire le point, sans pour autant débloquer la situation.

La suite après cette publicité

Dans les cages, la priorité se nomme Emiliano Martínez pour remplacer Michele Di Gregorio, recruté l’été dernier après une saison étincelante à Monza, mais qui n’a pas vraiment rassuré. La Juventus est parvenue à trouver un accord de principe avec le gardien argentin, séduit par le projet turinois. En revanche, les négociations avec Aston Villa patinent. Le club anglais ne compte pas brader son portier, tandis que la Vieille Dame refuse de revoir significativement son offre à la hausse. En cas d’échec, Guglielmo Vicario apparaît comme le principal plan B étudié par les dirigeants, d’après la Gazzetta dello Sport.

La suite après cette publicité

Luciano Spalletti s’agace

Mais rien n’est encore bouclé pour les autres pistes au poste de gardien de but. En attaque, Luciano Spalletti insiste pour retrouver Randal Kolo Muani. L’international français souhaite lui aussi revenir à Turin, où il avait laissé une bonne impression lors de son précédent passage. Mais là encore, les discussions sont bloquées. Le Paris Saint-Germain réclame 50 millions d’euros pour céder son attaquant et, comme nous l’avions révélé, le dossier s’est une nouvelle fois enlisé ces derniers jours en raison des importantes contraintes financières qui pèsent sur le club turinois.

Le temps commence désormais à presser pour les Bianconeri, alors que la direction parisienne a officiellement ouvert les discussions aux autres écuries. La reprise est imminente et, pour l’instant, seul le jeune Ekhator est venu renforcer l’effectif. Avant de pouvoir accélérer sur les arrivées, la Juventus devra également réaliser plusieurs ventes afin de dégager des liquidités, ce qui n’est pas encore bouclé. Spalletti attend toujours ses deux recrues phares, mais les plans bianconeri ne se déroulent pas comme prévu…