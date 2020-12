L1 : Montpellier s'impose sur la pelouse de Lens

Suite de la 14e journée de Ligue 1 avec une rencontre entre le RC Lens et le Montpellier HSC au Stade Bollaert. Huitièmes, les Sang et Or voulaient dépasser leur adversaire du soir, sixième au coup d'envoi. Mais dans ce match, les Héraultais ont pris le dessus pour s'imposer sur le score de 3-2.

Mavidi (16e), Mendes (26e) et Laborde (69e) ont trouvé le chemin des filets pour Montpellier, tandis que Omlin (36e csc) et Katutu (50e s.p) avaient permis à Lens d'égaliser. Avec ce résultat, le MHSC prend la cinquième place au classement. Le RCL est toujours huitième.