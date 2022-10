Serie A : Riccardo Orsolini mène Bologne à la victoire à Monza

Quelques heures après le succès de la Roma contre Vérone, la 12ème journée de Serie A fermait ses portes ce lundi soir, avec un dernier petit duel opposant le promu de l'AC Monza aux joueurs de Bologne, désormais entraînés par l'ancien Parisien Thiago Motta. Au cours de la première période, les deux équipes ont montré une belle adversité, mêlant réalisme et agressivité avec un total de 10 tirs et 19 fautes. Le défenseur Adama Soumaoro a trouvé le montant du gardien Michele Di Gregorio (26e), quelques minutes après les occasions de Joshua Zirkzee (24e) et de Stefano Sensi (23e). Ces deux derniers joueurs ont d'ailleurs eu une nouvelle autre opportunité pour leur équipe respective (35e pour Zirkzee et 41e pour Sensi) mais sans véritable succès. C'est dans le second acte que les filets ont enfin tremblé : Andrea Petagna a transformé le penalty suite à la faute de Michel Aebischer (57e). Réaction immédiate des Bolonais dans le sillage de Lewis Ferguson (60e). Et sur un super ballon de Zirkzee, Riccardo Orsolini a offert la victoire à Bologne (73e). Thiago Motta glane donc une deuxième franche victoire consécutive (1-2).

A noter que les joueurs de Monza ont tenu à rendre un petit hommage à leur coéquipier Pablo Mari, victime d'une attaque au couteau dans un centre commercial de la ville quelques jours plus tôt, lors de l'échauffement sur la pelouse du stade Brianteo. Au classement, les deux équipes du soir restent au coude à coude : les Rossoblu pointent à la 12ème position, alors que les Brianzoli sont quelques pas derrière à la 15ème place avec trois points de moins. Le weekend prochain, Monza accueillera le Hellas Vérone en Lombardie, tandis que Bologne jouera à domicile contre le Torino, au cours de la 13ème journée du championnat italien.