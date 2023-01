Liga : l’Espanyol Barcelone vient à bout de Getafe

Alors que le Real Madrid et le FC Barcelone se préparent à disputer la finale de la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite, la 17ème journée de Liga se poursuit au pays et un duel aux allures de mini-Clasico avait lieu en ce dimanche entre Getafe, club de la banlieue sud madrilène, et l’Espanyol Barcelone. La première période a débuté sur les chapeaux de roue : alors que Joselu a rapidement ouvert le score pour les Catalans (6e), Enes Ünal est venu immédiatement égaliser dans la foulée (7e), remettant les deux équipes dos à dos. Beaucoup d’intensité et d’agressivité dans l’entame avec près de 20 fautes et trois cartons jaunes distribués avant la pause.

En seconde période, les Barcelonais ont su trouver la brèche pour prendre l’avantage dans le sillage de Javi Puado (62e). Assez pour sceller la victoire (1-2). Au classement, Getafe scrute encore les bas fonds du championnat espagnol avec une inquiétante 15ème place, tandis que l’Espanyol s’éloigne des portes de la relégation, campant la 13ème position. La semaine prochaine, les Azulones se déplaceront au Camp Nou pour affronter les Blaugranas. Les Pericos accueilleront le Betis Séville en Catalogne, dans le cadre de la 18ème journée de Liga.

