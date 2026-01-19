Tottenham : Mathys Tel à nouveau écarté en Ligue des Champions !

Recruté définitivement par Tottenham l’été dernier, Mathys Tel (20 ans) avait eu la désagréable surprise d’être écarté de la liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions. Un choix qui en a surpris plus d’un puisque le Français était l’une des recrues phares des Spurs. Au final, Tel avait été inscrit en décembre dernier, ce qui lui avait permis de disputer le match de C1 face au Slavia Prague le 9 décembre dernier.

Aujourd’hui, nouveau coup de théâtre. L’Équipe nous apprend que le coach de Tottenham, Thomas Frank, lui a fait savoir qu’il allait de nouveau être écarté de la liste et ne sera pas convoqué pour les deux derniers matches de la phase de ligue contre le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort. De quoi convaincre l’ancien Rennais de plier bagage cet hiver ? Pour rappel, le Paris FC est sur ses traces.