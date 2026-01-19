Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue des Champions

Tottenham : Mathys Tel à nouveau écarté en Ligue des Champions !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mathys Tel @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ LIVE 5
Tottenham Dortmund Voir sur CANAL+ LIVE 5

Recruté définitivement par Tottenham l’été dernier, Mathys Tel (20 ans) avait eu la désagréable surprise d’être écarté de la liste des joueurs inscrits en Ligue des Champions. Un choix qui en a surpris plus d’un puisque le Français était l’une des recrues phares des Spurs. Au final, Tel avait été inscrit en décembre dernier, ce qui lui avait permis de disputer le match de C1 face au Slavia Prague le 9 décembre dernier.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, nouveau coup de théâtre. L’Équipe nous apprend que le coach de Tottenham, Thomas Frank, lui a fait savoir qu’il allait de nouveau être écarté de la liste et ne sera pas convoqué pour les deux derniers matches de la phase de ligue contre le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort. De quoi convaincre l’ancien Rennais de plier bagage cet hiver ? Pour rappel, le Paris FC est sur ses traces.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Tottenham
Mathys Tel

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Tottenham Logo Tottenham
Mathys Tel Mathys Tel
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier