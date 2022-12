CdM 2022, EdF : Mauricio Pochettino évoque l'arrogance de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Recruté par le média anglais The Athletic durant ce Mondial, Mauricio Pochettino livre ses impressions sur le tournoi et les joueurs. Avant le choc opposant l'Angleterre à la France, l'Argentin a comparé Harry Kane et Kylian Mbappé, deux stars qu'il a coaché. Concernant le joueur du PSG, il a confié ce qu'il pensait de lui. «Quand j'ai repris le Paris Saint-Germain, à mi-parcours de la saison 2020-21, Kylian venait d'avoir 22 ans, mais avait remporté quatre titres de Ligue 1 et une Coupe du monde. Cela a fait une grande différence. Quand j'ai rencontré Kylian pour la première fois, il était vraiment, vraiment confiant - complètement différent d'un jeune Harry (Kane).»

Il poursuit : «bien sûr Kylian a un ego, mais dans le bon sens. Tous les grands joueurs ont un gros ego. Il est impossible de ne pas en avoir. Et c'est difficile de gérer autant de pression à un si jeune âge. Mais c'est très important pour moi de faire comprendre que Kylian est un gars vraiment sympa. Il est arrogant de la bonne et de la meilleure façon. Il a un ego, mais l'ego ne le contrôle pas, ce qui arrive parfois lorsqu'un joueur réussit autant au début de sa carrière. Non, Kylian contrôle son ego, et c'est tellement important. Donc j'ai trouvé au PSG que si Kylian faisait une erreur, je pouvais lui expliquer pourquoi, ce qu'on avait besoin qu'il fasse, pour qu'il puisse essayer de s'améliorer à chaque match. Peut-être que les médias donnent une image différente, mais la réalité est qu'il était un gars vraiment sympa à gérer». De quoi faire plaisir à KM7.

