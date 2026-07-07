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Sambou Soumano s’engage à Reims

Par Allan Brevi
1 min.
Sambou Soumano ouvre le score contre le RC Lens. @Maxppp

C’est désormais officiel, Soumano est un joueur de Reims. Comme nous vous le révélions, Sambou Soumano va poursuivre sa carrière au Stade de Reims. Libre après son départ du FC Lorient, l’attaquant de 25 ans s’est engagé avec le club champenois pour un contrat de 4 ans, après avoir passé avec succès sa visite médicale.

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Auteur de 4 buts et 2 passes décisives en 31 apparitions en Ligue 1 cette saison, le Sénégalais arrive à Reims avec l’objectif de franchir un nouveau cap. Formé à l’académie Youth Elite Foot de Dakar, Sambou Soumano a notamment évolué sous les couleurs de Pau, Châteaubriant et Lorient, avant plusieurs prêts à Eupen, Rodez et Quevilly-Rouen. Il découvrira ainsi son septième club professionnel en sept ans.

Pub. le - MAJ le
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