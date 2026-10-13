Liga : trois buts dans le temps additionnel, un rouge et un 3-3 complètement fou entre Levante et Séville

Levante et le Séville FC ont offert un spectacle riche en rebondissements pour clôturer la 8e journée de Liga. Alors que les Andalous semblaient avoir fait le plus dur en prenant deux longueurs d’avance, les locaux ont trouvé les ressources pour revenir dans une rencontre qui s’est emballée dans les dernières minutes. Le scénario a basculé dans le temps additionnel, avec trois buts inscrits après la 90e minute et une expulsion qui a encore accentué la tension. Au terme de cette soirée mouvementée, les deux formations se sont finalement séparées sur un score de parité (3-3).

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Séville avait pourtant pris les commandes grâce à Robbie Ure dès la 13e minute, avant que Felix Correia ne creuse l’écart au retour des vestiaires (54e). Ivan Romero a immédiatement relancé Levante, trois minutes plus tard, mais le véritable chaos a commencé dans les arrêts de jeu. Adrian Dela a d’abord remis les deux équipes à égalité à la 90e+2, avant qu’Isaac Romero ne redonne l’avantage aux Sévillans trois minutes après. L’attaquant a ensuite été exclu pour avoir reçu un second avertissement, consécutif à une célébration considérée comme provocatrice envers le public. Réduits à dix, les visiteurs ont finalement cédé une dernière fois : le jeune Ifeanyi Ndukwe, âgé de 18 ans, a inscrit son premier but en Liga à la 90e+10 pour arracher le nul à Levante.