Arsenal lâche une offre de 85 M€ pour Bruno Guimarães

Arsenal ne veut pas se faire avoir. Après avoir échoué à recruter Morgan Rogers, qui a filé pour 138 M€ à Chelsea, les Londoniens sont en quête d’un renfort offensif. Le nom de Bradley Barcola (PSG) revient avec insistance. Mais la concurrence, incarnée par Manchester United, le Bayern Munich et surtout Liverpool, est féroce. En défense, plusieurs profils, dont celui de John Stones, sont appréciés pour compenser la longue absence de William Saliba. Mais Chelsea est aussi là pour l’ancien joueur de Manchester City. Les pensionnaires de l’Emirates Stadium ont moins de concurrents dans les pattes pour Bruno Guimarães.

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Ce n’est pas un secret, les Gunners voient en lui le renfort idéal au milieu de terrain. Après plusieurs années de bons et loyaux services chez les Toons, le Brésilien est prêt à changer d’air et à rejoindre les champions d’Angleterre. Il y a quelques jours, The Athletic a révélé que l’ancien joueur de l’OL a fait savoir à Newcastle qu’il souhaite s’en aller cet été à deux ans de la fin de son contrat afin de signer à Londres. Mais les Magpies se montrent fermes pour le moment au sujet du joueur, pour lequel les Gunners auraient déjà offert 64 puis 75 M€ il y a quelques semaines.

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Arsenal a augmenté sa proposition

Une proposition refusée par les Toons, qui n’excluent plus totalement son départ. En effet, ils se sont mis en quête de son remplaçant au milieu de terrain. Mais cela ne veut pas dire qu’ils braderont leur joueur. Hier, Sky Sports a révélé que Newcastle a fixé son prix de départ à 93 M€. Une somme qu’Arsenal n’est visiblement pas encore prêt à mettre. Mais les Gunners ont formulé une nouvelle proposition ces dernières heures selon le média brésilien RTI Esporte. Ainsi, cette offre est d’un montant de 85 M€.

Dans le détail, le club de Mikel Arteta propose 80 M€ fixes, ainsi que 5 M€ de bonus pour le Brésilien de 28 ans. Un joueur qui s’est déjà entendu avec Arsenal sur tous les points, notamment la durée de son contrat (5 ans), son salaire et les diverses primes. Il reste maintenant à convaincre Newcastle, qui veut récupérer un très gros chèque avec Bruno Guimarães. En Angleterre, certains médias, dont The Chronicle, assurent toutefois qu’aucune proposition n’est encore arrivée. Affaire à suivre…