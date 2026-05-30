Nice : Geoffrey Moncada en passe de devenir le nouveau directeur sportif

Comme révélé dans nos colonnes ces derniers jours, l’OGC Nice avance sur la restructuration de son organigramme sportif avec la recherche active d’un nouveau directeur sportif pour succéder à Florian Maurice. Si la piste menant à Grégory Lorenzi s’est rapidement refermée après son engagement avec l’OM, le club azuréen s’est repositionné de manière concrète sur Geoffrey Moncada.

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D’après L’Équipe, l’ancien dirigeant des Rossoneri, libre depuis son départ de Lombardie après 8 années de service, est aujourd’hui en discussions avancées avec Nice. Convaincu lors de récents échanges avec les dirigeants niçois, Moncada apparaît désormais comme le favori pour prendre la succession de Maurice, alors qu’un accord pourrait être finalisé dans les prochains jours, possiblement dès ce lundi. Une piste sérieuse qui s’inscrit dans la volonté du Gym de relancer un nouveau cycle après une saison très compliquée.