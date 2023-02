PL : Manchester United et Leeds dos à dos

Manchester United avait une belle occasion pour se rapprocher du haut du panier en Premier League. Les Red Devils, à trois points de leurs voisins Cityzens et à huit points d’Arsenal, accueillaient Leeds à la maison. Une équipe en crise - sans coach qui plus est - qui a pourtant réussi à prendre un point à Old Trafford. Et les partenaires d’Ilan Meslier ne sont pas passés loin des trois points…

Dès la première minute, Gnonto a donné l’avantage aux siens, et même si les débats étaient plutôt favorables aux Red Devils dans le jeu, ils peinaient dans les derniers mètres. Pire, au retour des vestiaires, Varane marquait contre son camp, déviant une frappe de Summerville (0-2, 48e). Les troupes d’Erik ten Hag allaient tout de même trouver les ressources nécessaires pour revenir, et Rashford réduisait l’écart de la tête (1-2, 62e). Si Aaronson touchait le poteau pour Leeds (65e), Sancho allait avoir plus de réussite sur sa frappe du droit et égalisait (2-2, 70e). Manchester United reste troisième au classement de la Premier League, alors que Leeds grappille une place et est seizième.

