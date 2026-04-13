Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue des Champions

PSG : près de 3 000 supporters parisiens sont à Liverpool

Par Valentin Feuillette
1 min.
Anfield @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Liverpool PSG
winamax
1 2.30 N 4.40 2 2.40 100€ remboursés Voir sur CANAL+ FOOT

Le Paris Saint-Germain se rend à Anfield pour affronter Liverpool mardi soir, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueurs (2-0) à l’aller, les Parisiens abordent ce déplacement avec un avantage précieux. Le report de leur match de Ligue 1 contre RC Lens au 13 mai a permis à l’entraîneur Luis Enrique de préparer cette rencontre dans des conditions optimales, et l’Espagnol pourrait aligner le même onze que lors du match aller. Une grande première cette saison.

La suite après cette publicité

Bonne nouvelle pour Paris puisque Bradley Barcola, touché à la cheville droite contre Chelsea le 17 mars, devrait être du voyage. Les joueurs parisiens s’entraîneront lundi en fin d’après-midi à Anfield afin de prendre leurs repères avant cette rencontre qui s’annonce intense. Environ 3 000 supporters du PSG sont attendus dans le stade anglais pour soutenir leur équipe et tenter d’accompagner le club parisien vers une qualification pour les demi-finales face au Real Madrid ou Bayern Munich.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Liverpool

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Liverpool Logo Liverpool FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier