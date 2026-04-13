PSG : près de 3 000 supporters parisiens sont à Liverpool

Le Paris Saint-Germain se rend à Anfield pour affronter Liverpool mardi soir, lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueurs (2-0) à l’aller, les Parisiens abordent ce déplacement avec un avantage précieux. Le report de leur match de Ligue 1 contre RC Lens au 13 mai a permis à l’entraîneur Luis Enrique de préparer cette rencontre dans des conditions optimales, et l’Espagnol pourrait aligner le même onze que lors du match aller. Une grande première cette saison.

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Bonne nouvelle pour Paris puisque Bradley Barcola, touché à la cheville droite contre Chelsea le 17 mars, devrait être du voyage. Les joueurs parisiens s’entraîneront lundi en fin d’après-midi à Anfield afin de prendre leurs repères avant cette rencontre qui s’annonce intense. Environ 3 000 supporters du PSG sont attendus dans le stade anglais pour soutenir leur équipe et tenter d’accompagner le club parisien vers une qualification pour les demi-finales face au Real Madrid ou Bayern Munich.