Ligue des Champions
Liverpool : Mohamed Salah colle un deuxième but à l’Atlético… en cinq minutes
1 min.
@laloumance
L’entame de match de l’Atlético de Madrid n’est à montrer dans absolument aucune école de football. En déplacement à Anfield ce soir à l’occasion de la première journée de Ligue des Champions, les Colchoneros ont sombré en à peine cinq minutes.
La suite après cette publicité
CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 21:13
ÇA VA TROP VITE À ANFIELD, MOHAMED SALAH FAIT LE BREAK FACE À L'ATLETICO 🤯Voir sur X
Liverpool mène 2-0 après 6 minutes de jeu, on va peut-être avoir droit à un match fou sur CANAL+FOOT 🥵
#LIVATM | #UCL
Liverpool mène 2-0 après 6 minutes de jeu, on va peut-être avoir droit à un match fou sur CANAL+FOOT 🥵
#LIVATM | #UCL
Andrew Robertson avait ouvert le score sur un service de Salah (4e), tandis que l’Égyptien s’est mué en buteur deux minutes plus tard après un relais express avec Gravenberch. 2-0 pour les Reds, qui entament parfaitement leur campagne européenne.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer