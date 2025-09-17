Liverpool : Mohamed Salah colle un deuxième but à l’Atlético… en cinq minutes

L’entame de match de l’Atlético de Madrid n’est à montrer dans absolument aucune école de football. En déplacement à Anfield ce soir à l’occasion de la première journée de Ligue des Champions, les Colchoneros ont sombré en à peine cinq minutes.

La suite après cette publicité

Andrew Robertson avait ouvert le score sur un service de Salah (4e), tandis que l’Égyptien s’est mué en buteur deux minutes plus tard après un relais express avec Gravenberch. 2-0 pour les Reds, qui entament parfaitement leur campagne européenne.