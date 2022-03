L’UEFA inflige une amende à l’OM

L’UEFA a annoncé lundi que l’Olympique de Marseille était condamné une amende de 40 000 euros suite à plusieurs incidents survenus lors du match aller des barrages de Ligue Europa Conférence face à Qarabag le 17 février dernier (3-1). Le club marseillais doit régler 18 000 euros pour des « messages provocateurs de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante » à cause d'une banderole hostile à l’Azerbaïdjan déployée au stade Orange Vélodrome.

Un message de soutien à l’Arménie où il était écrit «Qarabag is Armenia» (« le Haut-Karabakh, c’est l’Arménie ») après la prise de la région du Haut-Karabakh par l’Azerbaïdjan il y a plus d’un an, région dans laquelle se trouve le club de Qarabag. La ville de Marseille abrite une importante diaspora arménienne. L’OM devra également payer une amende de 13 000 euros pour « encombrement de zones de circulation du public » et 9000 euros pour l’utilisation de fumigènes. Les Marseillais, qui se sont qualifiés face au club azerbaïdjanais, affronteront Bâle en 8e de finale aller jeudi (21h).