Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Real Madrid : Endrick se rapproche d’un nouveau prêt

Par Allan Brevi
1 min.
Endrick @Maxppp

Endrick pourrait bien quitter temporairement le Real Madrid lors du prochain mercato hivernal. D’après le Corriere dello Sport, la Roma travaille sérieusement sur la venue du jeune attaquant brésilien et en aurait même fait une priorité pour janvier. Le directeur sportif D’Amico aurait déjà avancé sur ce dossier, avec l’objectif de permettre au joueur de retrouver davantage de temps de jeu. Les contacts auraient débuté dès cet été et Endrick ainsi que son père seraient favorables à l’idée de rejoindre la capitale italienne, où il pourrait notamment retrouver son compatriote Wesley.

La suite après cette publicité

Cette piste s’explique surtout par la situation compliquée du Brésilien à Madrid. À seulement 20 ans, Endrick n’a disputé que quatre minutes en Liga cette saison, un temps de jeu jugé insuffisant pour poursuivre sa progression. Le Real Madrid réfléchirait donc à un prêt afin de lui permettre d’enchaîner les rencontres et de préserver son développement. La Juventus serait également intéressée et pousserait pour obtenir le joueur sous la forme d’un prêt avec option d’achat. De son côté, Endrick a retrouvé des sensations avec le Brésil lors de ses deux dernières rencontres face à l’Australie, après une période beaucoup plus délicate dans la capitale espagnole.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Serie A
Real Madrid
Roma
Endrick

En savoir plus sur

Liga Liga
Serie A Serie A
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Roma Logo Roma Esporte de Apucarana
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier