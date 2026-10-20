Ibrahima Konaté hallucine au Real Madrid

À 27 ans et après cinq saisons passées à Liverpool (183 matchs), Ibrahima Konaté a profité de son statut de joueur libre pour s’engager en faveur du Real Madrid. Sous contrat jusqu’en 2030, l’international français (30 sélections) découvre depuis peu le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des Champions. À la veille du match de C1 face au RB Leipzig, l’ancien pensionnaire du FCSM (FC Sochaux-Montbéliard) avoue d’ailleurs vivre un véritable rêve dans la capitale espagnole.

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« C’est incroyable d’être ici, tout le monde m’aide énormément. Tous ceux qui travaillent au club me font me sentir très bien. Le plus important pour moi, c’est de remporter des titres, et j’espère y parvenir cette saison. C’est bien plus impressionnant que ce à quoi je m’attendais. Tout prend une ampleur bien plus grande, on parle de nous partout dans le monde. Je suis très heureux, j’ai toujours rêvé de jouer dans ce club. Mais, honnêtement, je ne suis pas très présent sur les réseaux sociaux et, parfois, je ne vois pas ce que les gens disent sur nous », a-t-il déclaré en conférence de presse.