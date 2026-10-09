Real Madrid : José Mourinho fait le point sur l’infirmerie

À la veille de la réception de Villarreal en Liga, José Mourinho doit encore composer avec plusieurs incertitudes au sein de son effectif. Alors que le Real Madrid s’apprête à retrouver la compétition après la trêve internationale, le technicien portugais a profité de sa conférence de presse pour faire un point complet sur son infirmerie. Et les nouvelles sont assez contrastées. «Fede Valverde est incertain, Militão ne l’est pas puisqu’il sera indisponible… mais le voir s’entraîner et progresser me rassure. Je plaisante tous les jours avec lui et les kinés : "Tu vas jouer !" Je savais qu’il était bon, mais il est encore meilleur», a ainsi expliqué le Special One.

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Et Mourinho va devoir patienter encore un peu avant de retrouver l’ensemble de ses forces vives. «Il ne sera pas disponible demain, ni contre la Roma… il a besoin de deux semaines. Mendy fera sa première apparition avec nous, et Rodrygo est encore loin d’être prêt. Nous déciderons aujourd’hui de la composition de l’équipe pour demain», a-t-il poursuivi. Si Ferland Mendy devrait donc effectuer sa première apparition de la saison avec le groupe madrilène, le retour de Rodrygo n’est pas encore d’actualité. Quant à Militão, il faudra attendre au moins deux semaines supplémentaires avant d’envisager de le revoir en compétition. De quoi obliger Mourinho à ajuster ses plans pour les prochaines échéances, alors que le Real Madrid doit notamment enchaîner avec un rendez-vous européen face à l’AS Roma.