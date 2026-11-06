Barcelone : Marcus Rashford voit Lamine Yamal remporter sept Ballons d’Or

Marcus Rashford ne tarit pas d’éloges sur Lamine Yamal. De retour à Manchester United après son passage au FC Barcelone, l’attaquant anglais a confié à plusieurs supporters des Red Devils toute l’admiration qu’il porte au jeune prodige espagnol. Après avoir côtoyé de nombreux grands joueurs au cours de sa carrière, Rashford estime que le talent de Yamal dépasse tout ce qu’il a connu jusqu’à présent. « Avant de quitter le Barça, j’ai dit à Lamine Yamal que j’avais joué avec des joueurs très talentueux, mais qu’il était au-dessus de tous les autres. Je n’ai jamais vu un joueur de son âge avec autant de talent », a-t-il raconté. L’international anglais est même allé jusqu’à comparer le Barcelonais à Lionel Messi, considérant qu’il est celui qui se rapproche le plus du niveau affiché par l’Argentin au fil des années.

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Convaincu que Lamine Yamal possède toutes les qualités pour marquer durablement l’histoire du football, Marcus Rashford lui prédit un avenir exceptionnel. « Je crois énormément au talent de ce garçon. S’il remporte sept Ballons d’Or, cela ne me surprendra pas. Il a déjà terminé deuxième, troisième et huitième. Et il n’a que 19 ans ! », a-t-il lancé rapporte Mundo Deportivo. L’Anglais a toutefois tenu à rappeler que Lionel Messi reste, à ses yeux, un joueur à part. « C’est un joueur incroyable. Nous ne reverrons probablement jamais un génie aussi complet que Leo », a-t-il reconnu. Rashford s’est également exprimé sur le dernier Ballon d’Or, remporté par Harry Kane, qu’il considère comme un vainqueur mérité au regard de ses statistiques impressionnantes. Il a même révélé avoir envoyé un message à son compatriote pour le féliciter. Mais concernant Lamine Yamal, son avis semble déjà bien arrêté : à seulement 19 ans, l’ailier du Barça possède, selon lui, le potentiel pour rejoindre les plus grandes légendes du football.