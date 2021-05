Manchester City veut prolonger Raheem Sterling

Etincelant ces dernières saisons, Raheem Sterling éprouve plus de difficultés à exister cette saison à Manchester City. Auteur de dix réalisations et sept passes décisives en Premier League lors de cet exercice 2020-2021, l'ailier anglais n'entre plus dans le cercle très fermé des titulaires indiscutables aux yeux de Pep Guardiola. Ainsi, l'international britannique a vu du banc de touche ses partenaires se qualifier pour la finale de la Ligue des champions face au PSG.

Malgré un très net passage à vide, les Citizens ne comptent pas se séparer de Sterling. Selon les information du Telegraph, la direction de City souhaiterait démarrer les négociations pour une prolongation cet été. Une démarche qui met également en exergue la volonté de Pep Guardiola de conserver son attaquant. Manchester City serait disposé à lui offrir un contrat longue durée malgré sa baisse de régime cette saison. Une belle marque de confiance qui devrait ravir le principal protagoniste...