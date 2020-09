Real Madrid : les joueurs renoncent à leurs primes

Les temps sont durs pour tous les clubs en Europe. Même si le Real Madrid s'en est plutôt bien sorti, d'autant plus que les Merengues ont récupéré des gros chèques cet été en se séparant de certains joueurs, en plus de gros salaires économisés, le champion d'Espagne souhaite encore faire des économies. Et comme l'explique la Cadena COPE, les joueurs madrilènes ont fait un gros sacrifice financier.

Ils ont ainsi tous renoncé à leurs primes liées au sacre en Liga ainsi qu'en Supercoupe d'Espagne. Chaque membre de l'effectif devait percevoir 700.000€ pour le titre national en plus de 300.000€ pour la Supercoupe. Un million d'euros par joueur en somme. Au total, c'est donc environ 25 millions d'euros qui sont économisés par le club de la capitale espagnole. Selon les médias espagnols, le capitaine Sergio Ramos aurait eu un rôle primordial dans cette affaire, ayant convaincu le vestiaire de renoncer à ces montants pour le bien du club.