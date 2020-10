Bayern : Eric Choupo-Moting savoure sa première

Nombreux étaient les sceptiques lorsque l’on apprenait la signature d’Eric Choupo-Moting au Bayern Munich cet été. Hier soir, ces mêmes sceptiques ont eu l’occasion de le voir à l’œuvre sous le maillot bavarois pour la première fois. Résultat, l’ancien attaquant parisien a régalé son monde en inscrivant un doublé, et n’était d’ailleurs pas loin de s’offrir un titre honorifique en cas de triplé. Si jamais aucun joueur du Bayern n’a inscrit un triplé pour ses débuts avec le club, il en était tout proche mais a finalement été remplacé peu de temps après son second but. Quoiqu'il en soit, l'ancien joueur de Schalke s'est dit très heureux de retrouver ce pays.

«Je suis content d'être de retour en Allemagne, je suis content de mes deux buts. Ce fut un début réussi pour moi», a affirmé le joueur de 31 ans au micro de Kicker à la fin du match avant d’évoquer les raisons de sa signature au Bayern. «Mais j'ai tout de suite pensé à l'Allemagne. Ma femme voulait revenir, et je voulais aussi. Le premier contact était bien sûr un peu avant la signature, mais au final, tout s'est passé relativement vite. Maintenant, je suis là et je suis très content.»