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NEOM veut aussi Bellegarde

Par Santi Aouna - Aurélien Léger-Moëc
Jean-Ricner Bellegarde sous les couleurs de Strasbourg @Maxppp

NEOM a entamé son exercice 2026-2027 par deux victoires, mais a connu sa première défaite lors de la 3e journée. Le club entraîné par Christophe Galtier n’a pas fini son mercato estival, à l’image de la piste Georginio Wijnaldum que nous avons révélée hier.

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Et ce n’est pas tout. Selon nos informations, le club saoudien a pris contact avec Wolverhampton au sujet de Jean-Ricner Bellegarde. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Wolves, relégués en Championship, le milieu haïtien de 28 ans n’a pas disputé le moindre match depuis le début du championnat.

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