SPL
NEOM veut aussi Bellegarde
@Maxppp
NEOM a entamé son exercice 2026-2027 par deux victoires, mais a connu sa première défaite lors de la 3e journée. Le club entraîné par Christophe Galtier n’a pas fini son mercato estival, à l’image de la piste Georginio Wijnaldum que nous avons révélée hier.
La suite après cette publicité
Et ce n’est pas tout. Selon nos informations, le club saoudien a pris contact avec Wolverhampton au sujet de Jean-Ricner Bellegarde. Sous contrat jusqu’en 2028 avec les Wolves, relégués en Championship, le milieu haïtien de 28 ans n’a pas disputé le moindre match depuis le début du championnat.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Championship : le mercato complètement fou à 341 M€ qui fait mieux que la Turquie et la Saudi Pro League
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer