Coupe du Monde 2026, Argentine : Lionel Messi a recadré l’arbitre contre la Suisse

Lionel Messi a une nouvelle fois montré son tempérament face à la Suisse. À la 42e minute de la première période du quart de finale, le capitaine de l’Argentine s’est directement adressé à l’arbitre portugais João Pinheiro pour lui reprocher son attitude. « Parlez-moi avec respect, ne soyez pas irrespectueux. Je vous ai parlé avec respect », a lancé le numéro 10 au milieu du terrain, dans une séquence rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Loin d’une simple contestation liée à une décision arbitrale, Lionel Messi n’a tout simplement pas apprécié la manière dont il s’adressait aux joueurs argentins. «Le capitaine a fixé les limites de l’arbitre lors du quart de finale, avec le même calme et la même fermeté dont il fait preuve habituellement face aux situations les plus délicates sur le terrain», interprète le média argentin Clarin.