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Liga Portugal

Bayern Munich : Raphaël Guerreiro intéresse Benfica

Par Allan Brevi
1 min.
Raphaël Guerreiro @Maxppp

Raphaël Guerreiro va bel et bien quitter le Bayern Munich à l’issue de la saison, et selon Record, Benfica suit de près la situation du latéral gauche. L’international portugais est apprécié par la direction des Aigles, et son attachement affiché au club lisboète pourrait faciliter les discussions entre les deux parties. Cependant, aucun accord n’est encore garanti, malgré l’intérêt mutuel et le profil séduisant du joueur de 32 ans.

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La direction de Benfica, dirigée par Rui Costa, prendra le temps d’examiner le dossier avec prudence. Après un bon passage en Bundesliga, du côté de Dortmund puis du Bayern Munich, Raphaël Guerreiro a toutefois connu plusieurs blessures ces dernières saisons, n’ayant été titulaire que neuf fois cette saison avec le Bayern. Dans ce contexte, Benfica réfléchit soigneusement avant de se décider.

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