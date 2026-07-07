Coupe du Monde 2026 : les propos de Donald Trump sur Harry Kane

Auteur d’une saison exceptionnelle, Harry Kane a enchaîné les performances de très haut niveau avec le Bayern Munich comme avec l’Angleterre dans cette Coupe du Monde 2026. Déjà champion d’Allemagne, le capitaine des Three Lions totalise 81 implications sur des buts (73 réalisations, 8 passes décisives) en 63 matches toutes compétitions confondues cette saison. Dans ce Mondial, il confirme son immense forme avec 6 buts et une passe décisive en 5 rencontres, de quoi s’imposer comme l’un des grands favoris pour le prochain Ballon d’Or ?

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Après la qualification de l’Angleterre face au Mexique (2-3), où Kane a inscrit le penalty décisif, Donald Trump n’a pas caché son admiration pour l’attaquant anglais. « Je pense que Kane est un grand joueur. J’ai joué au golf avec lui et je l’aime beaucoup. C’est un bon golfeur. Il est vraiment excellent », a écrit le président américain sur X, qui a ainsi salué les qualités du buteur des Three Lions.