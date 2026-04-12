Alerte à la bombe, menotté…un joueur argentin menacé de licenciement par son club

Emiliano Endrizzi, défenseur du club de Gimnasia de Jujuy, évoluant en deuxième division argentine, n’est pas très futé. En Argentine, ce dernier a défrayé la chronique ce dimanche après avoir provoqué une interruption majeure à l’aéroport international de sa ville pour avoir crié « Bomba ! Bomba ! » à bord d’un avion. Ce canular, lancé juste avant le décollage d’un vol à destination de Buenos Aires, a activé les protocoles de sécurité antiterroriste. Ainsi, l’appareil a été évacué et inspecté par une équipe de déminage qui n’a trouvé aucun engin explosif.

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De son côté, le joueur a été menotté et arrêté par la police sur le tarmac après cette fausse alerte. Pire, les conséquences sportives et juridiques de cet acte s’annoncent désastreuses pour le footballeur. Face au scandale, la direction de Gimnasia de Jujuy a fermement condamné ce comportement et a annoncé son intention de résilier le contrat du joueur pour faute grave. Le président du club a expliqué qu’il souhaitait protéger l’image et l’honneur de l’institution quitte à ternir la fin de carrière de son défenseur, qui risque de longtemps regretter cette bêtise.