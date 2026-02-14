Lens : Thauvin ne s’enflamme pas trop après le 5-0 face au Paris FC

Un festival de buts. Ce soir, le RC Lens a infligé une véritable correction au Paris FC (0-5). Buteur sur penalty pour le 3-0, Florian Thauvin a été l’un des grands artisans du carton des Lensois. L’international tricolore était ravi au micro de Ligue1+ après le match.

«On a fait un bon match ce soir, c’est important de continuer sur notre lancée, que tout le monde participe et soit décisif. Les 3 points sont importants. On a gagné avec la manière, c’était une belle soirée, tout le monde a pris du plaisir. Repasser leader ? On sait qu’on fera tout pour prendre la première place et la conserver, on sait que ce sera difficile, qu’il reste pas mal de matchs, de mois, on continue.»