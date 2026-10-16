PSG : Nico Williams était bien dans le viseur

Le PSG était bien sur les traces de Nico Williams. Courtisé par plusieurs cadors européens ces dernières années, l’ailier espagnol de l’Athletic Club figurait notamment dans le viseur du club de la capitale. C’est ce qu’a révélé son agent, Félix Tainta, lors d’un entretien accordé au podcast Los Fulanos. « Tout le monde voulait Nico : le Barça, le Bayern Munich, le PSG, Arsenal, Liverpool… Trouver un joueur qui dit non à toutes ces équipes, ce n’est pas facile », a-t-il confié. Une déclaration qui confirme que Paris faisait partie des prétendants au recrutement de l’international espagnol, particulièrement convoité après ses performances remarquées avec la Roja. Malgré l’intérêt de ces grandes écuries, le joueur de 24 ans a finalement décidé de poursuivre son aventure à Bilbao, où il est désormais sous contrat jusqu’en 2035.

La suite après cette publicité

Pourtant, un départ était bien envisagé par l’entourage du joueur. « Nico avait l’idée de partir, parce qu’il est ambitieux », a reconnu Félix Tainta, qui est notamment revenu sur les négociations avec le FC Barcelone. Le transfert vers la Catalogne avait finalement échoué en raison des incertitudes financières du Barça, qui ne pouvait pas garantir l’inscription du joueur. Le conseiller a surtout tenu à rappeler la fidélité de Williams envers l’Athletic Club, expliquant que l’Espagnol aurait déjà pu quitter gratuitement son club en janvier 2024, avant de choisir de prolonger son contrat.