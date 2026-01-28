Chelsea annonce le départ de Raheem Sterling avec effet immédiat

On savait l’avenir de Raheem Sterling entouré d’incertitudes à Chelsea, et les interrogations ont finalement livré leurs réponses. Par le biais d’un communiqué laconique publié ce mercredi, le club londonien a annoncé d’un accord commun le départ de l’international anglais de 31 ans (82 sélections, 20 buts). Chelsea ne récupèrera ainsi pas d’argent sur un potentiel transfert cet hiver, comme la presse anglaise l’avançait au départ.

«Raheem Sterling a quitté aujourd’hui le Chelsea Football Club d’un commun accord, mettant ainsi fin à trois saisons et demie passées sous nos couleurs, après avoir signé à l’été 2022 en provenance de Manchester City. Nous remercions Raheem pour sa contribution en tant que joueur de Chelsea et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière

», peut-on lire dans le communiqué du club.

La Serie A ou une nouvelle aventure en Premier League ?

Jamais utilisé cette saison, tant sous les ordres d’Enzo Maresca que de ceux de Liam Rosenior, l’ancien joueur de Liverpool est désormais libre de s’engager avec le club qu’il souhaite. Ces dernières semaines, la presse britannique avait évoqué un intérêt de Naples, un club habitué à recruter du côté de la Premier League dernièrement (Lukaku, McTominay, De Bruyne, Höjlund, Gilmour…).

Les pistes menant à West Ham et Fulham avaient également pris de l’épaisseur, avant d’être ralenties pour des raisons financières. Son nouveau statut de joueur libre devrait maintenant attirer plus de prétendants, même si Sterling reste sur deux saisons très compliquées. L’année dernière, l’ancien joueur de Manchester City n’avait pas marqué le moindre but en 17 rencontres de Premier League sous les couleurs d’Arsenal, où il était prêté.